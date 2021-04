Lloret guanya el contenciós sobre la reparació de la plaça de la Madona Sicardis Montsoriu

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha guanyat el contenciós administratiu que l'empresa Develpoment Diagnostic Company SL li havia interposat per fer-li pagar la reparació de la plaça de la Madona Sicardis Montsoriu. Es tracta d'un decret d'alcaldia del 25 de gener de 2019 que ordenava l'execució subsidiària dels treballs de reparació de la plaça després que caiguessin part de les plaques de les jardineres, escales i rampes de l'aparcament. Segons l'empresa, el recurs de responsabilitat s'hauria d'haver fet per la via civil i també consideraven que l'Ajuntament els reclamava un import excessiu. Ara, el jutge dona la raó al consistori selvatenc i exigeix a l'empresa que aboni els 48.144 euros corresponents a la reparació.

El regidor de Serveis Jurídics de Lloret de Mar, Jordi Sais, afirma que l'informe de l'arquitecte municipal deixava clar que "les deficiències no són fruit d'accions de vandalisme i de l'ús de la plaça com a espai de patinatge". De fet, aquests són els motius que exposava Development Diagnostic Company SL per no pagar la reparació de la plaça. Segons Sais, en l'informe queda clar que el despreniment de les plaques es deu a "una incompatibilitat entre el morter i la pedra" i, per tant, "es tracta de defectes d'acabament d'obra".

