Jutgen un home acusat de violar l'exdona i amenaçar-la amb un ganivet a Sant Hilari

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat de violar i amenaçar de mort la seva exdona el febrer de 2020 a Sant Hilari Sacalm. L'acusat hauria obligat la víctima a sotmetre's a diverses activitats sexuals sota l'amenaça de matar-la si no ho feia.

El processat té un historial psiquiàtric que segons les acusacions no té res a veure amb els delictes d'agressió sexual i lesions pels quals se l'acusa i que implica una pena de 16 anys de presó.

El dia dels fets, el 16 de febrer de l'any passat, la víctima va anar a veure l'acusat a casa seva, com feia sovint per assegurar-se que estava bé. S'havien separat dos anys enrere, però mantenien una relació ben avinguda. De fet, la víctima va referir que després de la separació «me l'estimava com un fill», i com que l'home no tenia ningú més, ella vigilava que seguís la medicació i també li feia el menjar de tant en tant.

El dia dels fets ell li va trucar perquè es trobava malament, segons va explicar la víctima. Un cop allí, se'l va trobar molt ben vestit, però de sobte li va exhibir un ganivet de cuina i li va dir que la mataria si no feia el que ell li deia. L'acusat «em va dir que tindríem sexe durant hores. Pensava que em mataria allà mateix, i vaig dir-li que faria tot el que ell volgués, però que no em matés», va relatar la víctima durant el judici.

El processat va negar que l'hagués obligat a practicar relacions, i que tot havia estat consentit. Va assegurar que el ganivet era una joguina sexual i que «no va dir-me que no quan li vaig proposar diversos jocs».

La seva defensa demana l'absolució perquè entén que no s'ha demostrat res del que asseguren les acusacions, però en cas de condemna demana que se li apliqui un eximent complet per la malaltia que pateix per alienació mental, i per tant que se'l deslliuri de cap responsabilitat penal.

De fet, la víctima va explicar que l'acusat «es pensa que té una connexió directa amb Déu», i que en algunes ocasions no es prenia la medicació. Un primer informe redactat pels forenses després de l'incident va determinar que l'acusat no estava en condicions de ser jutjat, però una exploració posterior va rectificar aquesta primera observació i va determinar que durant els fets l'acusat sabia el que es feia tot i patir un trastorn mental. També van descartar que patís megalomania i van assegurar que mostrava molta «fredor emocional».

El cas ha quedat vist per a sentència.