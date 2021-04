L'ACA autoritza Liquats Vegetals a investigar per fer un pou a Viladrau

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha atorgat l'autorització d'investigació d'aigües subterrànies per avaluar la construcció d'un pou dels terrenys de Liquats Vegetals a Viladrau. Segons l'empresa, que comercialitza begudes sota la marca YoSoy, el permís només permet l'estudi de la prospecció a uns 400 metres de profunditat. En aquesta primera fase, s'hauran de validar dos aspectes, com és assegurar que el punt té prou recursos hídrics i també que el pou no afectarà les aigües superficials. Un cop fet el procediment d'exploració, caldrà una segona validació.

Des de Liquats Vegetals xifren en 0,3 Hm3 d'aigua que agafen a l'any, dels quals 0,2 retornen al medi amb forma d'aigua depurada i els 0,1 restants són els que s'utilitzen durant el procés d'elaboració dels seus productes.

«L'empresa extreu del medi un 1,2% de l'aigua que s'infiltra a la conca de Viladrau anualment», afirma Liquats Vegetals en un comunicat. L'empresa utilitza recursos hídrics de la part baixa de la conca mentre que la xarxa municipal s'abasteix de la part alta.

El febrer passat, el Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre un informe d'impacte ambiental sobre la proposta de l'empresa Liquats Vegetals de perforar 27 pous al tram baix de la conca. En la resolució, es demanava a l'empresa, dedicada a la fabricació de begudes vegetals, que concretés millor la xifra. I es recomanava evitar construir-los dins de la Xarxa Natura 2000, com passa amb set dels pous proposats.

Uns treballs, deia la resolució, que poden comportar «efectes adversos significatius» pel medi. Per això, l'empresa haurà de detallar les fases de desenvolupament. D'altra banda, es va donar llum verda a les millores en la captació d'aigua proposades per l'Ajuntament, que inclou la construcció d'un nou pou a Puigdot.