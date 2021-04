Netflix busca extres per una nova sèrie que rodarà a Blanes i Lloret de Mar

Netflix roda des del passat febrer una nova sèrie que comptarà amb localitzacions a Blanes i Lloret de Mar. "Bienvenidos a Edén", un thriller juvenil dirigit per Daniel Benmayor i Menna Fité, constarà de vuit capítols amb un argument que gira a l'entorn d'un centenar de joves que reben una invitació per assistir a un festival de música a una illa paradisíaca. Una dotzena d'ells perden el vaixell de tornada i s'han de quedar a l'illa.

A més de Blanes i Lloret, la sèrie es rodarà a diverses localitzacions arreu de Catalunya (Malgrat de Mar i Barcelona) i Espanya (Lanzarote, San Sebastian i Teruel).

Entre l'elenc protagonista s'hi compten els actors i actrius Amaia Abersasturi, Amaia Salamanca, Belinda Pop, Ana Wagener, Guillermo Pfening i Albert Baró, entre d'altres.

Requisits per participar al càsting

La productora ha iniciat un càsting, a la recerca d'homes i dones majors de 16 anys que vulguin intervenir-hi com a extres per a les sessions de rodatge que es faran a Blanes, Malgrat de Mar i Lloret de Mar. En cas d'estar interessats cal enviar un correu electrònic a eduardo.garcia@temps.es indicant en l'assumpte 'ISLA'. S'hi ha d'aportar diverses dades, com ara el nom i cognoms, telèfon de contacte i l'edat.

També s'han d'indicar les talles -alçada, talles de pantaló i samarreta i número de peu pel calçat-; el lloc de residència; si es disposa de vehicle propi; disponibilitat temporal; i dues fotografies recents de la cara i del cos sencer, sense portar ulleres de sol ni gorres que tapin la cara. Des del Departament de Selecció de Càsting es posaran en contacte amb les persones. Val a dir que els càstings, a causa de les mesures de contenció sanitàries per prevenir el contagi de la Covid-19, no es fan de manera presencial, es realitzen telemàticament.