Adif licita la instal·lació de nous sistemes de gestió del trànsit de trens a Caldes

Adif ja licitat el projecte d'instal·lació d'un enclavament a l'estació de tren de Caldes de Malavella per implantar-ho nous sistemes de gestió del trànsit ferroviari. Els treballs tenen un pressupost de 16,9 milions d'euros i un termini d'execució de 32 mesos.

L'objectiu dels treballs és modernitzar les instal·lacions de seguretat de l'estació i implantar-hi un Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) entre Maçanet-Massanes, Caldes i Girona Mercaderies. Aquest sistema de bloqueig permet la circulació en via doble indistintament per qualsevol de les vies i sentit amb totes les garanties de seguretat.

Nous edificis tècnics

Entre les principals actuacions que s'hi faran, hi ha la instal·lació d'un nou sistema d'enclavament de tecnologia electrònica d'última generació i la construcció de nous edificis tècnics tant en aquesta estació com a les que hi ha ubicades a Sils i Riudellots de la Selva.

Paral·lelament, la companyia instal·larà senyals lluminoses en els trajectes col·laterals i es renovaran els circuits de via per uns de més moderns i amb millors prestacions.