Condemnats els acusats de l'assalt violent a Blanes on van lligar i retenir tres víctimes

L'Audiència de Girona ha condemnat els dos acusats de l'assalt violent a Blanes (Selva) del 13 de setembre del 2017. Els processats, un home i una dona que estan en presó preventiva, han reconegut que van ordir un pla per perpetrar el robatori aprofitant la informació privilegiada que tenia ella per haver estat amant del propietari de la casa durant tres anys. Durant l'assalt, l'home i un altre lladre que no ha pogut ser identificat, van lligar amb brides el matrimoni i la treballadora de la llar i els van tenir retinguts durant hores mentre saquejaven la casa. Fiscalia, acusacions particulars i defenses han pactat 11 anys i mig de presó per a l'acusat i 10 anys i 9 mesos per a la processada.

Els condemnen com a autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i tres delictes de detenció il·legal amb les atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes. A l'acusat li aprecien, a més, una agreujant de reincidència. També els hi imposen a cadascú una multa de 150 euros per un delicte lleu de lesions. El tribunal ha dictat sentència de viva veu i ja és ferma perquè les parts han renunciat a presentar recurs.

En concepte de responsabilitat civil, els condemnen a pagar una indemnització de 152.150 euros per les joies i els diners robats i les seqüeles psicològiques provocades per l'assalt.