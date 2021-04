Un camió queda encallat a Riudarenes i deixa aïllats els veïns de l'Esparra

Un camió encallat a la carretera GIV-5514 ha deixat gairebé aïllats els veïns del nucli de l'Esparra, que pertany al municipi de Riudarenes (Selva). El comboi va quedar atrapat al marge de la carretera aquest dimecres cap a dos quarts de vuit del vespre al punt quilomètric 5,5 i fins fa poc de dues hores ha estat tallada. Aquest dijous han continuat les tasques per retirar el vehicle i s'han fet desviaments per camins. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Municipal i dels Mossos d'Esquadra.

Aquesta no és la primera vegada que els residents de l'Esparra queden aïllats per un fet similar. Fa gairebé tres anys, el mes de maig del 2018, un camió amb matrícula romanesa va bolcar just on hi ha el camí que permet accedir a l'Esparra. Un camió grua que s'hi va desplaçar per intentar retirar el vehicle també va quedar embarracat i atrapat amb diverses blanques i va provocar que els veïns d'una de la desena de cases del nucli no poguessin entrar-hi ni sortir-ne.