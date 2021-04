Envien a presó un home per robar dos cops en un estanc i en dues botigues de Lloret

El jutge ha enviat a presó un home per robar dues vegades en un estanc i en dues botigues de Lloret de Mar durant el mes de març. Es tracta d'un veí de la població de 39 anys, de nacionalitat marroquina i a qui s'acusa de ser el presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força a interior d'establiment. El delinqüent no actuava sol i els Mossos mantenen la investigació oberta.

La detenció dels Mossos que ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local és resultat d'una investigació oberta a finals de març pels robatoris a establiments comercials comesos amb el mateix modus operandi. El 25 i 26 de març van robar dues vegades en un estanc de la plaça París. En ambdós casos, van trencar la porta principal i van robar tabac. El mateix 26 de també en una carnisseria del carrer Anselm Clavé de Lloret i van robar la caixa, diners i un ordinador portàtil. Tres dies després van forçar una botiga de regals del carrer del Carme on també van sostreure la caixa i diversos objectes. El 30 de març agents de la Policia Local de Lloret van adreçar-se al carrer del Carme per una discussió a la via pública. Els policies van localitzar un dels possibles autors dels robatoris. Amb les informacions i les tasques d'investigació, van identificar els autors dels robatoris. El 8 d'abril els Mossos van detenir a Lloret un dels lladres.