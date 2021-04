A judici un assalt violent comès per l'amant de la víctima

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a onze anys de presó una parella per assaltar i retenir dins l'habitatge un matrimoni i una treballadora de la llar durant tres hores. Els fets van tenir lloc el 13 de setembre de 2017 a Blanes, i van ser comesos per un home i una dona que era l'amant del propietari de la casa.

«L'acusada va mantenir una relació extramatrimonial amb l'acusada durant els tres anys anteriors als fets», subratlla la fiscalia, essent aquesta la versió subscrita per totes les parts durant el judici, que va acabar en acord. «Durant aquest temps van tenir moltes trobades al domicili assaltat, i el grau de confiança entre ambdós era tan gran que la víctima va arribar-li a donar la clau de la casa i del garatge», afegeix.

Per això, el dia del robatori, ella i l'altre acusat van poder entrar-hi sense problemes. També va participar-hi un tercer individu que s'hauria encarregat d'agredir i amenaçar les víctimes, però que no ha pogut ser identificat.

Els acusats van entrar a la casa cap a les 11 del matí amb passamuntanyes, on van trobar la dona de la neteja, a qui van lligar les mans amb brides, van tapar-li els ulls amb cinta adhesiva i la van tancar en una habitació mentre l'apuntaven amb una pistola de boles de plàstic. Cap a quarts d'una, el propietari va arribar a l'habitatge, i l'acusat va agafar-lo d'imprevist quan sortia de l'aparcament. També el van lligar amb brides i el van tancar a la mateixa habitació que la treballadora. La seva dona va arribar cap a les dues, i només d'entrar l'acusat la va empènyer a terra i la va agredir. Després la va dur a l'habitació on hi havia les víctimes i va lligar-la amb el mateix mètode.

Un cop retinguts tots els membres, els van exigir 20.000 euros sota l'amenaça de matar els seus néts si no complien les seves pretensions. Com que no tenien aquesta quantitat en efectiu, van exigir-los els codis PIN de les targetes, i van aconseguir un botí de més de 70.000 euros en joies i diners en metàl·lic.

Amb tot, la parella va ser detinguda cap a quarts de dues de la matinada de l'endemà per una patrulla de la Policia Local de Lloret de Mar mentre conduïa un cotxe sense llums i fent ziga-zagues. Des de llavors han estat en presó provisional.

Durant la vista d'ahir els lladres van admetre els fets. L'acusat va acceptar onze anys i mig de presó i la processada 10 anys i 9 mesos (ja n'han complert més de tres de forma preventiva). També hauran de pagar 152.150 euros d'indemnització a les víctimes. Inicialment les acusacions demanaven fins a 20 anys per cadascú.

La sentència és ferma perquè cap de les parts l'ha volgut recórrer.