Breda compta a partir del dimarts amb un nou punt de servei per a autocaravanes, instal·lat a l'aparcament de la plaça Lluís Companys. Aquest inclou una columna d'acer inoxidable per a la retirada i abocament de les aigües residuals, que connecta directament a la xarxa de clavegueram. També inclou una font d'aigua per a la neteja i recàrrega de la resta de dipòsits.