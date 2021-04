Hipra d'Amer espera produir 400 milions de dosis d'una vacuna anticovid l'any 2022

L'empresa Hipra, situada a Amer, preveu produir 400 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19 durant el 2022. L'ambiciós objectiu ha sigut suficient per atraure l'atenció del president del Govern, Pedro Sánchez, que va visitar les instal·lacions de la firma aquest divendres amb l'objectiu de recolzar els projectes d'aquesta ambiciosa firma, que transita de l'àrea de la salut animal a la humana amb esperances d'aportar una vacuna efectiva l'any que ve. Es tracta d'una vacuna de proteïna recombinant que ha sigut dissenyada per optimitzar la seva seguretat i induir una potent resposta immunitària neutralitzadora del virus de la Covid-19. A més, es conservarà entre 2 i 8 graus centígrads, cosa que facilitarà la seva logística i distribució. Hipra ocupa el sisè lloc en el rànquing mundial de vacunes per a la salut animal i s'està especialitzant progressivament en el desenvolupament de vacunes per a humans.

Els assajos clínics s'iniciaran al juny i s'espera que culminin amb èxit per iniciar la producció l'octubre d'aquest mateix any, amb l'objectiu de posar en marxa la seva comercialització a finals del 2021, subjecte a l'obtenció de les autoritzacions oportunes. Segons les projeccions actuals d'Hipra, està previst que es produeixin 400 milions de dosis durant l'any 2022, i per al 2023 es podrien arribar als 1.200 milions de dosis. Compte amb un model d'organització singular, al controlar internament tots els processos de la cadena de valor i és com a referent en la investigació, producció i comercialització de vacunes.

El projecte d'Hipra compta amb el recolzament de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), així com dels Ministeris de Sanitat, Indústria i Ciència i Innovació. En aquests moments, Hipra també està portant a terme una línia d'investigació en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona per al desenvolupament d'una vacuna contra la Covid-19 basada en el mRNA del virus.

Hipra és el laboratori que més vacunes innovadores i tecnològiques ha llançat en els últims 10 anys, amb un total de 22 vacunes. L'empresa va tancar l'exercici 2020 amb una xifra de negoci de 319 milions d'euros i per a aquest 2021 preveu un creixement del 13,5% respecte de l'exercici anterior. En l'actualitat, la plantilla d'Hipra està formada per més de 2.000 persones.

La companyia dedica el 10% de la facturació anual a la investigació i desenvolupament de noves vacunes. Actualment té 39 filials i 11 centres de diagnòstic repartits per tot el món i comercialitza els seus productes a més de 100 països.

La companyia impulsa des del 2019 el projecte Campus Hipra a Aiguaviva, que contempla l'ampliació de les seves actuals instal·lacions en un nou complex que acollirà diferents unitats productives i d'investigació, així com noves àrees de negoci de la companyia en una superfície de 114.000 metres quadrats. El projecte preveu un pla d'inversió de 472 milions d'euros fins al 2026 i la creació directa de 580 llocs de treball altament qualificats.