Els Mossos detenen un intern fugit des de feia quatre anys de la presó que s'amagava en un xalet de Lloret

Els Mossos d'Esquadra han detingut un intern fugit des de feia quatre anys de la presó i que s'amagava en un xalet de Lloret.



El 2017 no va tornar després d'un permís penitenciari i s'havia amagat en una casa de luxe que havia ocupat en una urbanització lloretenca.



La policia el va detenir a Palafolls durant un operatiu i després de fer-li diversos seguiments.



El dispositiu policial es va organitzar aquest dilluns i el van liderar agents la Comissaria General d'Investigació Criminal adscrits al Grup de Recerca de Fugitius.



El fugitiu és un home que acumula més de 40 antecedents policials per delictes contra el patrimoni i que estava escapolit del centre de penitenciari de la Roca Vallès, des de l'any 2017, després de no haver-hi retornat després d'un permís.



La investigació policial va permetre localitzar el fugitiu amagat en una casa de luxe que havia ocupat il·legalment, situat en una urbanització aïllada de Lloret de Mar.



Fugia a gran velocitat

Detenim dos homes que no havien retornat a presó després d'un permís penitenciari. Portaven temps amagats però finalment se'ls va localitzar a Valls i Lloret. Han ingressat novament als centres on complien les penes pic.twitter.com/Tu3jgWAlOp — Mossos (@mossos) April 16, 2021

Un maltractador fugit

Els policies van constatar que feia poques sortides de l'immoble i que, quan ho feia,com ara no parar mai el motor del vehicle o donar diverses voltes a la zona on es volia aturar per assegurar-se que era segura i que no hi havia presència policial.Quan detectava alguna patrulla o algun control policial no dubtava enamb el vehicle de manera que posava en risc la vida dels policies i la resta d'usuaris.L'operatiu establert d'aquest dilluns dia 12 finalment, segons informen els Mossos, va permetre als agents localitzar-los (Maresme) quan estava aturat a l'interior del vehicle que conduïa i el van detenir.A banda d'aquest detingut, els Mossos també van detenir dijous passat un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i amb el darrer domicili a Valls, per quatre ordres judicials de detenció vigents.En aquest sentit, l'investigat complia pena de presó per delictes de lesions i maltractaments en l'àmbit de la violència de gènere, conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i delictes contra el patrimoni.Al febrer, les gestions policials van permetre al Grup de Recerca de Fugitius ubicar el fugitiu a Jerez de la Frontera, a casa d'uns familiars de la parella sentimental que tenia en aquell moment.Quan els investigadors estaven realitzant les gestions per dur a termeper poder-lo detenir es van assabentar que la parella s'havia barallat i que, a conseqüència d'aquest fet, ell havia retornat sol a Catalunya.Novament els investigadors el van poder localitzar i van constatar que teniaamb una dona bastant més gran que ell, la qual li donava cobertura i li proporcionava un amagatall al seu domicili deEn poc temps i abans de poder coordinar un nou operatiu policial, el fugitiu va tornar a canviar de parella, una altra dona de Valls. I com en les ocasions anteriors l'home es va refugiar al seu domicili, d'on no en sortia gairebé per a res.Finalment dijous passat, els mossos van establir un dispositiu a la capital de l'Alt Camp, van aconseguir detenir l'home i retornar-lo al centre penitenciari on estava complint pena de presó.