Onze pisos turístics de Lloret seran la llar de persones o famílies vulnerables

Onze apartaments turístics de Lloret que estaven buits seran l'habitatge de persones o famílies en situació de vulnerabilitat a través del programa Reallotgem.cat. Ahir, la propietària de l'immoble va fer l'entrega de claus «simbòlica» al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i a l'alcalde de la població, Jaume Dulsat. Deu dels pisos ja s'han adjudicat a famílies. Calvet va remarcar que han destinat 21 milions d'euros al projecte i calculen que, amb aquests diners, podran llogar entre 1.000 i 1.500 pisos. Per això, va fer una crida als ajuntaments perquè s'adhereixin al projecte i captin propietaris amb immobles buits. El conseller va remarcar que és una fórmula per garantir el dret a l'habitatge i reforçar «l'escut social».

El programa Reallotgem.cat, impulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, té com a objectiu trobar pisos buits per allotjar persones o famílies en situació de vulnerabilitat que estiguin inscrites a les meses d'emergència i tinguin l'informe favorable. Per tant, són famílies que estan pendents que se'ls assigni un habitatge de lloguer social.

Calvet va afirmar que és un projecte «molt pioner» de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments que busca ampliar el parc d'habitatges i reforçar «l'escut social» per donar resposta a les necessitats de persones o famílies afectades per la crisi econòmica i social.