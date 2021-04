Troben un dofí mort en una platja de Blanes

Agents Rurals, Policia Local i Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes van intervenir el migdia d'aquest passat dijous en la troballa d'un dofí que va aparèixer mort a Blanes.

Cap a 2/4 de 4 de la tarda, un veí del centre de la vila va comunicar a la Policia Local que havia vist un dofí mort varat a la sorra de la platja, a 10 metres de la sortida de la riera de la Plaça Catalunya.

Es va activar el protocol i es va donar avís als Agents Rurals, que van fer la preceptiva recollida de dades i mostres per confeccionar l'atestat de la troballa.

El dofí presentava ja força signes de descomposició, i aquest fet va determinar que no es pogués fer la seva necròpsia al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), com ha estat el cas dels darrers cetacis trobats a Blanes, per determinar els motius de la seva mort.

Al descartar-se aquesta possibilitat, es va activar el següent pas del protocol i es va avisar l'empresa del servei de neteja, Nora.

Els seus operaris es van ocupar de retirar el dofí de la platja i traslladar-lo a l'abocador de deixalles de Lloret de Mar perquè fos enterrat en cal viva.

Segons els entesos, l'aparició de cetacis morts a les platges catalanes i de Blanes no és un fet estrany, i en la majoria de casos són exemplars de dofins ratllats, ja que n'hi ha deu vegades més que els dofins mulars.