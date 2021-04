Els Mossos detenen a Lloret de Mar un pres fugit des de feia quatre anys

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un intern fugit des de feia quatre anys de la presó i que s'amagava en un xalet de Lloret.

El 2017 no va tornar després d'un permís penitenciari i s'havia amagat en una casa de luxe que havia ocupat en una urbanització lloretenca. La policia el va detenir a Palafolls durant un operatiu i després de fer-li diversos seguiments. El dispositiu policial es va organitzar el dilluns i el van liderar agents la Comissaria General d'Investigació Criminal adscrits al Grup de Recerca de Fugitius.

El fugitiu és un home de 34 anys, nacionalitat espanyola i que acumula més de 40 antecedents policials per delictes contra el patrimoni i que estava escapolit del centre penitenciari de la Roca del Vallès, des de l'any 2017, després de no haver-hi retornat després d'un permís.

La investigació policial va permetre localitzar el fugitiu amagat en una casa de luxe que havia ocupat il·legalment, situat en una urbanització aïllada de Lloret de Mar.

Els policies van constatar que feia poques sortides de l'immoble i que, quan ho feia, conduïa un vehicle a gran velocitat i prenia moltes mesures de seguretat, com ara no parar mai el motor del vehicle o donar diverses voltes a la zona on es volia aturar per assegurar-se que era segura i que no hi havia presència policial.

Quan detectava alguna patrulla o algun control policial no dubtava en fugir a gran velocitat amb el vehicle de manera que posava en risc la vida dels policies i la resta d'usuaris.

L'operatiu establert d'aquest dilluns dia 12, finalment, segons informen els Mossos, va permetre als agents localitzar-lo en un carrer de la població de Palafolls, al Maresme. El van trobar aturat a l'interior del vehicle que conduïa i va ser llavors quan el van detenir.