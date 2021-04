Els Agents Rurals van recollir ahir un dofí mort a la platja de Blanes, a uns deu metres de la sortida de la riera de la plaça de Catalunya. Un veí va veure'l dijous a dos quarts de quatre de la tarda i va avisar de seguida la Policia Local. Diversos agents del cos i també de Protecció Civil es van activar mentre s'avisava als Agents Rurals per fer l'atestat de la troballa. El dofí tenia diversos signes de descomposició i això va fer que no es pogués fer la necròpsia al Centre de Recerca en Sanitat Animal, tal com s'havia fet amb els últims cetacis trobats a Blanes, per determinar els motius de la seva mort.Els serveis de neteja van retirar-l i el van traslladar fins a l'abocador de Lloret per enterrar-lo en cal viva.