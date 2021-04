Queixes pel «tancament» del nucli antic de Sant Hilari

Veïns i comerços del nucli antic de Sant Hilari Sacalm s'han unit per manifestar el seu rebuig pel que descriuen com un «tancament» del barri. Es tracta d'un problema que ve de fa anys, quan des del consistori es va apostar per la creació d'un camí segur a l'escola que travessava aquesta zona del poble. Per tal que els infants poguessin anar a l'escola a peu, l'Ajuntament va procedir a la instal·lació d'unes pilones de formigó que, de forma manual, s'aixecaven i es baixaven durant diverses franges del dia, coincidint amb els horaris d'entrada i sortida dels nens a les escoles i impedint així el pas de vehicles durant uns quinze minuts aproximadament per franja. Un sistema que donava molts problemes perquè, segons afirmen fonts del consistori, «era complicat complir els horaris establerts». Amb la voluntat de donar solució al problema, als pressupostos participatius del 2020 va ser escollit com a segon projecte a tirar endavant l'automatització d'aquestes pilones. Unes pilones que, fa cosa de sis mesos, van convertir-se en tres semàfors que durant sis cops al dia es posen en color vermell i prohibeixen el pas a qualsevol vehicle. Els veïns del nucli antic, que veuen la instal·lació d'aquest semàfor com «una petita millora», segueixen en busca de solucions i alternatives i demanen que almenys es permeti el pas a la gent que té garatges dins la zona barrada.

Els comerciants d'aquesta zona, on abunden negocis familiars, tampoc ho veuen amb bons ulls. Pilar Torrent, de la pastisseria Ca l'Enric, especifica que no és que estiguin «en contra del camí segur», sinó que estan «en contra del bloqueig del nucli antic». Torrent lamenta que en aquesta zona del poble el model de comerç és «molt diferent» al de la resta del municipi. «El nostre comerç es centenari, s'hauria de flexibilitzar l'accés i no posar traves», manifesta. Amb l'objectiu de donar a conèixer la seva queixa, diversos comerços s'han unit en un grup de protesta i han penjat cartells contraris al «tancament del nucli antic» als aparadors dels seus negocis. «La gent no vol entrar al nucli antic, tenen por que els multin i van a comprar a altres establiments», lamenta la propietària de Ca l'Enric. Com a solució, els comerciants proposen la incorporació d'agents cívics als carrers per comprovar la velocitat i regular el trànsit, i així evitar el que consideren l'«ensorrament del nucli antic per la poca flexibilitat del govern que perjudiquen el comerç del poble».

Taules de dinamització

Per la seva part, des de l'ajuntament no consideren que es tracti d'una zona tancada, i especifiquen que durant el llarg del dia es restringeix el pas de vehicles «només» durant un total de 110 minuts aproximadament. A més, indiquen que les estones que es barra el trànsit molts dels negocis es troben tancats i, segons van comprovar, aquestes limitacions puntuals afecten en un 6% als negocis. Jordi Moragas, regidor de Participació Ciutadana, alerta que deixar passar als cotxes no solucionaria els problemes actuals i convida als comerços a participar en un procés de dinamització d'aquesta zona.

Davant la proposta dels veïns per modificar el traçat del camí segur, Moragas respon que aquest va ser dissenyat a través d'una taula participativa i consideren que aquesta era la millor opció, ja que «no tindria sentit que el camí sortís d'una punta del poble». Tot i això, des del consistori es mostren oberts a escoltar i a seguir treballant. «Els vam oferir i seguim oferint que si volen podem crear un nou procés de dinamització, i la seva única demanda és tancar el camí segur, fet que per nosaltres seria un error», lamenta el regidor.