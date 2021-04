L'Audiència condemna la parella de l'assalt violent a Sant Hilari

L'Audiència ha condemnat la parella que va assaltar a punta de ganivet el treballador d'una immobiliària de Sant Hilari Sacalm. A ell li imposa una pena de 8 anys i mig de presó, i a ella li rebaixa fins als 3 anys i 9 mesos perquè li estima una eximent de por insuperable. La sentència conclou que, tot i que va ser l'acusat qui va planificar el robatori violent –fins i tot, de manera un xic matussera- la seva parella va acabar "col·laborant-hi activament". Ho va fer, però, segons recull la sentència, després de veure's "superada pels esdeveniments" i davant "el temor" que l'acusat l'agredís. L'Audiència, això sí, també recull que tot i que l'acusada va poder alertar la policia, no ho va fer. I per això, li estima l'eximent en part.

Moguda per la por, però al capdavall, acabant cometent el delicte també "de manera activa". L'Audiència de Girona ha sentenciat l'assalt violent que va patir el treballador d'una immobiliària de Sant Hilari Sacalm el 10 d'octubre del 2019. Per aquests fets hi havia acusada una parella. Ell s'enfrontava a una pena de 12 anys de presó; ella, a una de 10 anys.

Aquí, el dubte no era tant veure què passaria amb l'acusat –de fet, ell mateix va reconèixer els fets davant del tribunal- sinó saber si la processada també acabaria condemnada. I el tribunal de la Secció Quarta, després de valorar la prova, es decanta per considerar-la, a ella també, coautora del robatori violent.

La sentència recull que, aquell matí, tots dos van anar a la immobiliària interessant-se per llogar un pis. Van concertar dues visites per a la mateixa tarda, però van acabar fent-ne tan sols una en un dúplex. Mentre eren a dins del pis, l'acusat va amenaçar el treballador posant-li un ganivet al coll.

Després, tots dos el van lligar i emmordassar, li van robar el moneder i li van exigir que els donés el PIN d'una targeta bancària. A continuació, la dona va sortir i va retirar 720 euros del compte corrent a través d'un caixer automàtic. Un cop va tornar a ser al dúplex, els dos lladres van tancar el treballador a dins d'un armari i van fugir.

Durant el judici, el processat va carregar-se tota la culpa i va assegurar que ella no sabia res de les seves intencions. De fet, va assegurar que l'havia "manipulada", i que també va "amenaçar-la" perquè col·laborés amb el robatori. L'home també va acceptar que se li imposessin 10 anys i mig de presó.

L'acusada, per contra, va assegurar que havia actuat per por i perquè el processat li va dir que, si no s'hi avenia, li faria mal tant a ella com a la seva família. La defensa va sol·licitar que se l'absolgués i se li apliqués una eximent completa de por insuperable.



Eximent sí, però incompleta

L'Audiència sí que estima l'eximent a l'acusada, però de manera incompleta. Cosa que comporta que se l'acabi condemnant (això sí, a una pena inferior a la d'ell). El tribunal no té dubtes que l'acusat va ser qui va idear el robatori violent, tot i que de manera més aviat "espontània" (perquè entre d'altres, quan van concertar les visites als pisos, van donar els DNI a la immobiliària; i per tant, era fàcil que els identifiquessin).

Però tot i que l'acusat fos "el protagonista absolut" dels delictes, la sentència també conclou que l'acusada va acabar essent-ne "coautora". Entre d'altres, perquè va "col·laborar activament" a immobilitzar el treballador, i va fer "aportacions rellevants" per a l'execució del robatori violent.

El tribunal no nega que la dona es veiés "superada" pels esdeveniments i actués "atemorida" davant les amenaces de l'acusat. De fet, l'Audiència reconeix que el processat l'havia maltractada anteriorment, i que això va tenir "una influència decisiva" al fet que s'avingués a col·laborar.

Però per contra, el tribunal també reconeix que no pot "passar per alt" que, en aquest cas, s'han comès delictes greus. I sobretot, la sentència posa de relleu que, quan ella va sortir del pis per anar a retirar els diners, va passar per davant d'una comissaria. I que tot i que aleshores estava sola, no va demanar ajuda a la policia.

La sentència entén que l'acusada pensés que, com que ell era "una persona perillosa", denunciar-lo en aquell moment potser no l'ajudaria. I per això, l'Audiència de Girona no rebutja del tot l'eximent de por insuperable; i en conseqüència, li aplica de manera incompleta.



Robatori, lesions i detenció il·legal

La sentència condemna els dos processats pels delictes de robatori amb violència o intimidació amb ús d'instrument perillós, lesions lleus i detenció il·legal. En contra del què defensava la fiscalia, però, els absol d'un delicte d'estafa (perquè entén que la retirada dels diners del caixer no queda inclòs dins aquest tipus).

El tribunal aplica a l'acusat un agreujant de reincidència (perquè no era el primer cop que cometia un robatori) i l'acaba condemnant a 8 anys i mig de presó i a pagar una multa de 180 euros. A ella, la sentència la condemna a 3 anys i 9 mesos de presó i a 90 euros de multa.

En matèria de responsabilitat civil, l'Audiència obliga la parella a indemnitzar el treballador de la immobiliària a qui van assaltar amb 2.338 euros. La sentència no és ferma i es pot interposar recurs d'apel·lació davant del TSJC en un termini de deu dies.