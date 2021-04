La Selva registra un 46,6% més d'aturats durant el tercer trimestre del 2020

La comarca de la Selva ha registrat un 46,6% més d'aturats durant el tercer trimestre trimestre del 2020 respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta xifra es deu, sobretot, a la pèrdua de llocs de treball en la zona costanera a causa de la pandèmia. De fet, el tercer trimestre del 2020 coincideix en plena temporada turística (mesos de juliol, agost i setembre) en un any en què el turisme internacional que habitualment visita poblacions com Lloret de Mar (Selva) no ha estat tan potent com altres anys. Per això aquesta comarca és on més creix el nombre de desocupats segons un estudi de la Diputació de Girona. Per altra banda, el nombre d'empreses registrades ha crescut un 3% entre el primer i el tercer trimestre del 2020.

La pandèmia ha provocat un augment d'aturats considerable arreu de Catalunya i en especial a la demarcació de Girona, a causa de la pèrdua de llocs de treball en el sector serveis. Durant el tercer trimestre del 2020 hi havia un 3,5% més de desocupats a les comarques gironines respecte el mateix període del 2019, que equival a 11.254 persones més sense feina. També es van reduir el nombre de llocs de treball, que van caure un 3,8%.

Malgrat tot, les xifres comparatives entre el primer i el tercer trimestre demostren que a l'estiu hi va haver un augment d'activitat, ja que la comparativa demostra que el nombre d'aturats era un 3,4% menys que durant els primers tres mesos de l'any. Al setembre hi havia 45.256 persones sense feina, un 19,4% més de les que hi havia al febrer (abans que esclatés la pandèmia) i un 33,8% més que el setembre de l'any passat.

Per territoris, la Selva és la comarca més afectada per la pandèmia en nombre d'aturats al tercer trimestre de 2020 respecte al mateix període del 2019. De fet, hi havia un 46,6% més d'aturats. Aquesta xifra es deu, sobretot, a la falta de turisme internacional que hi ha hagut durant l'estiu del 2019. Algunes poblacions com ara Lloret de Mar es nodreixen sobretot d'aquest tipus de turisme i això ha fet que molts hotels no estiguessin al 100% de la seva capacitat, i per tant no contractessin a tant personal.

Per contra, el Baix Empordà i la Cerdanya són les dues comarques amb una variació inferior en relació amb l'any passat. Tot i així han registrat un 25,1% i 29,5% més d'aturats, respectivament. Aquesta dada es pot explicar per la tirada que han tingut les destinacions turístiques de la Costa Brava centre i el Pirineu gironí durant l'estiu del 2020.

Creixement econòmic global durant el 2019

La pandèmia ha estroncat un creixement econòmic que va registrar la demarcació gironina durant el 2019. De fet, el 2019 es van crear un 1,9% més llocs de treball que l'any anterior ja que els afiliats a la Seguretat Social van arribar a les 309.455 persones. La franja d'edat que més afiliacions va obtenir és la de majoris de 55 anys, amb un 6.1% més, mentre que els joves d'entre 30 i 44 anys van recular en nombre d'afiliacions un 0,9%.

Durant el 2019 el sector de la indústria va créixer un 7,2% a la demarcació, representant un 10,3% dels llocs de treball que tenia el sector a nivell català. Per altra banda, l'agricultura va ser el segon sector amb més crescuda en nombre de llocs de treball, ocupant un 3,9% més de gent que el 2018. Per altra banda, els serveis i la construcció van registrar augments més discrets durant el 2019.