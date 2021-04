Condemnats per assaltar un comercial d'immobiliària

L'Audiència ha condemnat la parella que va assaltar a punta de ganivet el treballador d'una immobiliària de Sant Hilari Sacalm. A ell li imposa una pena de vuit anys i mig de presó i a ella la hi rebaixa fins als tres anys i nou mesos perquè li estima un eximent de por insuperable. La sentència conclou que, tot i que va ser l'acusat qui va planificar el robatori violent –fins i tot, de manera un xic matussera-, la seva parella va acabar «col·laborant-hi activament». Ho va fer, però, segons recull la sentència, després de veure's «superada pels esdeveniments» i davant «el temor» que l'acusat l'agredís.

L'Audiència, això sí, també recull que, tot i que l'acusada va poder alertar la policia, no ho va fer. I per això li estima l'eximent en part. Moguda per la por, però al capdavall va acabar cometent el delicte també «de manera activa».