Detenen a Blanes dos lladres en cerca i captura en un control

La Policia Local de Blanes ha detingut dos delinqüents que estaven en cerca i captura per part d'un jutjat de Castella-la Manxa. Els van sorprendre i enxampar durant un control covid que realitzaven els agents aquest diumenge a la tarda en una de les entrades de la població.

Els dos arrestats són dos individus amb molts antecedents i coneguts per la seva activitat delictiva itinerant, ja que són dos lladres que «treballen» per tot Espanya i se'ls considera, segons fonts policials, perillosos. Ambdós arrestats acumulen 21 i 11 antecedents policials, respectivament.

El control covid que realitzava la Policia Local a peu de la ciutat Esportiva -a la GI-682- tenia com a objectiu controlar el confinament comarcal vigent, que es va tornar a instaurar per a tots els col·lectius després de Setmana Santa. Blanes té com a característica a més que es troba a final de província i sovint s'enxampa ?persones que entren a la comarca de la Selva des de punts de l'àrea del Maresme però també procedents d'altres comarques de Girona.

En aquest cas, van aturar el vehicle en veure aquests dos individus al seu interior i la sorpresa dels agents va ser quan els van identificar. Van comprovar que tenien una ordre de cerca i captura i els van arrestar.

Durant aquests dies, la policia de Blanes també ha aixecat actes covid per incompliments de diversa tipologia.