L'explosió de dues bombones en una barbacoa a Blanes destrossa un cotxe

La celebració d'una barbacoa ha acabat amb un vehicle i vegetació cremats a Blanes. El foc es va originar després que les flames agafessin dues bombones de gas butà i explotessin.

Els fets van tenir lloc aquest diumenge poc abans de les set de la tarda. La Policia Local de Blanes va rebre moltes trucades que alertaven que havien sentit una explosió entre els barris de Mas Florit i Mas Cremat. Concretament, l'espectec procedia d'una finca de Mas Pons.

A lloc s'hi van desplaçar diverses unitats dels Bombers, Policia Local de Blanes, Protecció Civil i el SEM i Mossos d'Esquadra. Els primers a arribar van ser dos agents de la Policia Local de Malgrat de Mar que viuen a Blanes.

Les flames van destrossar parcialment un vehicle que estava aparcat a la finca, peces de fusta i matolls. En total, uns 30 metres quadrats de massa forestal, segons els Bombers.

En aquesta finca hi ha una casa antiga i en el moment dels fets hi havia gent fent una barbacoa i també animals. Cap d'ells va resultar ferit malgrat l'ensurt. Precisament, una de les primeres tasques que van fer els efectius d'emergències va ser comprovar que la casa s'havia desallotjat.

Pel que fa a l'origen del foc i les explosions, s'apunta que tot va començar a la zona de la barbacoa, les flames van prendre en la llenya i dues bombones de butà petites –de les que habitualment s'utilitzen als càmpings-, que hi havia dipositades a sota, van explotar i van fer sortir disparades peces de llenya.

Propagació del foc

La llenya va contribuir a propagar l'incendi a un cotxe que hi havia estacionat molt a prop, així com a la casa i la zona boscosa que hi ha a la part posterior de l'habitatge on s'estava fent la barbacoa. Les tasques d'extinció del foc van durar poc més d'una hora i les sis dotacions dels Bombers van donar per apagades les zones incendiades. Poc després, el servei ,que va mobilitzar 13 efectius de diversos cossos d'emergència, es va donar per finalitzat.