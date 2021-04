Rescaten una embarcació amb problemes a Sa Forcanera de Blanes

Els serveis d'emergència van rescatar ahir a la tarda una embarcació amb problemes a l'altura de Sa Forcanera de Blanes.

El patró va disparar diverses bengales per donar l'avís i el van remolcar fins al port. La barca tenia problemes elèctrics.

Els fets es van desencadenar ahir a la tarda quan l'embarcació, tripulada per un francès, va patir problemes elèctrics a l'alçada de Sa Forcanera, al nord del municipi blanenc.

Per alertar de la seva situació, perquè no tenia electricitat, el patró va disparar diverses bengales que van ser vistes tant per altres embarcacions com per gent que estava a la costa en aquell moment.

Es va muntar un operatiu de rescat format per efectius de la Policia Local, Protecció Civil i Salvament Marítim, que va enviar fins a Blanes l'embarcació Salvamar perquè remolqués el vaixell avariat.

Per la seva banda, una altra embarcació es va encarregar d'aproximar al patró fins a la costa, on l'esperava una ambulància del SEM de manera preventiva que finalment, no va haver d'actuar.

El patró del vaixell avariat ha fet nit en un establiment d'allotjament a Blanes, i aquest dimarts estava previst que continués el seu viatge estroncat ahir.

Segons va comunicar als cossos d'emergència, el seu trajecte l'havia de dur fins a Barcelona, i de moment es desconeix si el podrà seguir amb el seu vaixell ja reparat o bé optarà per un altre mitjà de transport, segons informa l'ajuntament de Blanes.