Una escola de Vidreres té disset positius i més de cent confinats

L'escola Sant Iscle de Vidreres té set grups confinats i un centenar de persones aïllades després dels resultats del cribratge massiu que Salut va fer la setmana passada al centre. Segons va explicar la directora de l'escola a aquest diari, Anna Lecha, «després de Setmana Santa, Salut va detectar uns cinc o sis casos i per tal de frenar els contagis es va fer un cribratge massiu dimecres i dijous de la setmana passada».

Segons informa el portal de dades d'Educació, Traçacovid, en els darrers deu dies se n'han detectat disset. Lecha va afirmar que hi ha alumnes i mestres entre les persones contagiades i «tots són asimptomàtics». A més, els grups confinats segueixen fent classes telemàtiques i la resta «segueix venint a l'escola amb normalitat ja que tenim totes les baixes cobertes». La directora va afegir que «des del primer dia complim les mesures establertes des d'Educació i Salut».

D'altra banda, segons el mateix portal de dades, la llar d'infants Sant Miquel d'Olot ja torna a estar en funcionament després que es tanqués pel confinament dels grups. Actualment no hi ha cap centre escolar tancat a la Regió Sanitària de Girona com a conseqüència de positius de coronavirus.

Més ingressats a Girona

Respecte a les dades epidemiològiques actualitzades ahir, la pressió assistencial va seguir creixent a Girona, que va sumar un hospitalitzat més i dos crítics més. Respecte al nombre de casos, se'n van sumar 191, xifra similar a la registrada el dia anterior. Seguidament, els indicadors de contagi van seguir una evolució contrària. Primerament, el risc de rebrot es va disparar 20 punts fins a 356 i la velocitat de reproducció del virus (Rt) va baixar una centèsima fins a 1,12.

Respecte a Catalunya, el més destacat és que el nombre de pacients ingressats a l'UCI va baixar del llindar de 500 després de setmanes per sobre. Ahir hi havia 499 crítics i 1.670 hospitalitzats, 47 menys que el dia anterior. Salut també va notificar 1.319 positius nous i 16 defuncions. Els indicadors de contagi van baixar però la incidència de casos i la positivitat de les proves va augmentar.

Finalment, Espanya va sumar 7.486 positius de covid-19 des de dilluns, fet que deixa la xifra global en 3.435.840 des de l'inici de la pandèmia. També hi ha hagut 114 morts i el total és de 77.216.