Detenen una parella per tenir un cultiu de més de 1.300 plantes de marihuana en una casa de Riells i Viabarea

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea han detingut una parella per tenir un cultiu de més de 1.300 plantes de marihuana en una casa del municipi.

Els agents van constatar durant el registre que tenien la llum punxada i que això suposava un alt risc d'incendi. S'estima que haurien defraudat més de 7.000 euros durant l'últim mes.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners juntament amb agents de la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea van realitzar les detencions aquest dilluns 19 d'abril. Els arrestats són un home de 42 anys i una dona de 43 anys, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de la població. Se'ls acusa de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Tot es va desencadenar quan a principis del mes d'abril els agents Municipals van tenir coneixement d'un possible cultiu de marihuana en un habitatge de la població. Una inspecció recent de la companyia elèctrica, va constatar un consum desmesurat d'electricitat.

Forta olor i sense comptadors

Amb aquesta informació la unitat d'investigació dels Mossos va iniciar les indagacions. Durant les vigilàncies els agents van observar que es tractava d'una edificació amb garatge de la que en sortia una forta olor de marihuana. Des de l'exterior també s'observaven motors d'aire condicionat i la casa no disposava de comptadors de llum.

Cabdells localitzats a la casa - Mossos

El 19 d'abril la policia va fer una entrada i perquisició a la casa i al garatge on hi van localitzar 1.304 plantes de marihuana, d'un metre d'alt, focus, aparells d'aire condicionats, ventiladors, extractors, fertilitzants i altres, per fer un cultiu intens de les plantes.

Durant l'actuació policial també van comprovar que existia una connexió il·legal d'electricitat amb un alt risc d'incendi. S'estima que haurien defraudat més de 7.000 euros durant l'últim mes. La parella que vivia a la casa va quedar detinguda.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.