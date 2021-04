Un pescador resulta ferit crític en caure al mar i patir una aturada a Tossa

Un pescador es troba en estat crític després de caure ahir al mar i quedar inconscient a l'aigua. L'home, de 66 anys, va patir una parada cardíaca però, després de diversos intents, la Policia Local i la metgessa del CAP el van poder recuperar. El SEM posteriorment el va traslladar amb ambulància a l'hospital Josep de Trueta de Girona. D'allà el van derivar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El ferit és un pescador jubilat del poble que ahir al matí, com feia sovint, va agafar la seva barca i va anar a pescar, però aquesta vegada, per causes que es desconeixen, va caure a dins de l'aigua. Va precipitar-se al mar gèlid en una àrea propera a es Codolar.

El pescador va tenir temps de demanar auxili i va cridar perquè l'ajudessin. Un treballador que es trobava a la Vila Vella de Tossa el va veure i, sortosament, es van poder activar els serveis d'emergència pels volts de dos quarts de nou del matí.

Rescatat amb una barca

Però s'ha de dir que, inicialment, el germà del pescador i el mateix empleat que l'havia vist a l'aigua van ser els que el van rescatar de dins de l'aigua amb una embarcació. El van trobar ja inconscient i surant al mar, segons fonts consultades.

Posteriorment, el van traslladar fins a la sorra de la platja, on ja hi havia presents els efectius d'emergències. Agents de la Policia Local i la metgessa del CAP li van realitzar les maniobres de reanimació i el van poder remuntar, però van ser necessàries maniobres durant més de 10 minuts per poder-lo recuperar.

A l'arribada dels efectius del SEM, aquestes també van haver-lo d'estabilitzar i després el van evacuar amb una ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. Posteriorment, el van tornar a traslladar, aquest cop a la Vall d'Hbron. Quan va sortir de Tossa, l'home ja havia recuperat la consciència tot i el seu estat de debilitat arran de l'atura cardíaca i de la caiguda a l'aigua.

El pescador, de 66 anys, anava amb una barca que els Bombers del parc de Tossa van poder rescatar de l'aigua poc després amb la seva barca pneumàtica. L'embarcació amb la qual anava el pescador és una bussi, una petita barca típica de rem i amb la qual havia anat a pescar, segons els Bombers.

El pescador hauria caigut de l'embarcació per causes que encara es desconeixen. Ahir al matí, quan va tenir lloc l'accident, a Tossa de Mar feia bona mar i, per tant, es descarta que fos a causa d'una inclemència meteorològica.