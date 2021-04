Polèmica per una gàbia de captura de coloms a Santa Coloma de Farners

La gàbia que captura part dels coloms que hi ha a Santa Coloma de Farners ha aixecat polèmica entre el sector animalista perquè consideren que genera "patiment" i "estrès" innecessari als ocells, tal com explica l'Elena, portaveu del PACMA a Girona. Es tracta d'una gàbia per capturar aquests ocells oferint-los aigua i pinso. Periòdicament, una empresa contractada per l'Ajuntament s'encarrega de transportar els animals que s'han quedat tancats a la gàbia fins a un camp i s'entreguen a falconers autoritzats. Des de l'Ajuntament s'han mostrat receptius a aplicar altres alternatives com ara el pinso anticonceptiu. La regidora de Salut, Gemma Coll, ha assegurat que valoraran les altres mesures "tranquil·lament" per saber "si és viable o no".

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners té un problema amb els coloms. Concretament amb la sobrepoblació d'aquests animals que ronden el municipi. No és un problema exclusiu de Santa Coloma, sinó que passa a bona part dels nuclis urbans catalans. Per aquest motiu, fa un parell d'anys el consistori va instal·lar una gàbia en el terrat d'un edifici. En ella hi posen menjar i beure per atraure els coloms i una vegada són dins, queden atrapats a la gàbia i no en poden sortir.

Periòdicament un treballador d'una empresa subcontractada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners s'emporta els coloms de la gàbia per traslladar-los a un camp i allà s'entreguen els ocells a falconers autoritzats i acaben utilitzant-se per "alimentar aus rapinyaires", tal com ha explicat la regidora de Salut de Santa Coloma de Farners, Gemma Coll. El principal problema és que no és fàcil accedir fins a la gàbia i per això l'empresa he decidit traslladar els coloms fins a la furgoneta en una bossa. La regidora ha puntualitzat que no és una "bossa qualsevol", sinó que es tracta d'una saca de ràfia que garanteix la ventilació perquè els animals puguin respirar.

Tot i així, aquesta pràctica ha despertat la preocupació dels veïns i animalistes que consideren que sotmeten els ocels a un "patiment" i "estrès" innecessari, tal com ha detallat l'Elena, portaveu del PACMA a Girona. Per això han reclamat al consistori que apliqui un mètode "més digne" com ara l'ús de pinso anticonceptiu. Aquesta alternativa ja es fa servir en d'altres punts com ara Girona, Figueres o Barcelona. El fet que els coloms mengin d'aquest pinso evita que els ocells es reprodueixin i es redueix la propagació d'aquesta espècie.

Oberts a estudiar alternatives

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Gemma Coll, ha assegurat que l'empresa contractada per fer aquest servei "compleix amb la normativa" vigent i tots els treballadors "tenen una formació específica" per garantir el benestar dels animals. Per això Coll ha apuntat que l'empresa utilitza unes bosses especials que permeten la ventilació. Tot i així, la regidora ha avançat que "s'ha acordat que es buscarà un sistema millor", com ara traslladar-los en un transportí.

De fet, la regidora ha apuntat que l'empresa no utilitzava aquest mètode perquè la gàbia està posada "en un punt difícil d'arribar" i l'ús del transportí podia suposar un perill pel treballador en pujar i baixar de les escales.

Davant de la polèmica aixecada, però, el consistori ha anunciat que estan "oberts" a canviar el sistema. Tot i així asseguren que "s'ha de valorar tranquil·lament" l'aplicació d'alternatives com ara el pinso anticonceptiu i veure "si és viable o no", ja que podria suposar un increment pressupostari.

Per la seva banda, des del PACMA insisteixen que entenen el problema de sobrepoblació de coloms, però que cal trobar una solució alternativa. Per la portaveu del partit a Girona, transportar els coloms en aquestes bosses "és maltractament animal" i per això reclamen que canviïn el sistema de control de la població amb un "mètode menys agressiu" com ara donar-los pinso anticonceptiu.

La regidora, per la seva banda, ha recordat que aquesta qüestió ha arribat a l'Ajuntament fa poques setmanes i per això cal treballar per trobar la solució adient però que no es pot resoldre "d'avui per demà". Coll ha recordat que la normativa catalana permet capturar els coloms i gasejar-los fins la mort, però que ells van considerar-ho una pràctica excessiva i per això van optar per transportar-los en un terreny amb gàbies per alimentar les aus rapinyaires.