El cas de la noia de Blanes morta en caure-li una columna a sobre, a judici

El 26 de juny de 2017 una noia de 16 anys de Blanes va morir al municipi d'Esporles, a Mallorca, després que li caigués una columna al damunt. La jove estava estirada juntament amb el seu germà petit en una hamaca que estava subjectada a dos suports, quan de sobte un d'aquests va cedir. A conseqüència, tots els dos germans van caure a terra, i una de les columnes que subjectava l'hamaca, que s'havia esquerdat, va caure al damunt de la noia, que va morir unes hores després a l'hospital.

Aquest cas, molt semblant a la recent notícia de la mort d'un home a Sant Miquel de Campmajor a qui també li va caure una columna al damunt mentre estava estirat en una hamaca, ara arribarà a judici. La jutgessa-magistrada del Jutjat d'Instrucció 6 de Mallorca, que ha instruït la causa, ha acordat l'obertura de judici oral al Jutjat Penal de Palma contra la responsable de l'hostal pels delictes d'homicidi imprudent i lesions molt greus. L'acusació particular demana 3 anys i 6 mesos de presó per l'acusada, mentre que el Ministeri Fiscal no es personarà, i de fet havia demanat el sobreseïment de la causa perquè no veu prou indicis de delicte.

En canvi, la magistrada sosté en la interlocutòria que les diligències que s'han dut a terme durant la fase d'instrucció han acreditat que la processada va infringir «greument» el seu deure quan no va comprovar que les columnes que subjectaven dues hamaques podrien suportar tot el pes. De fet, arriba a concloure que «es va provocar un dany irreparable quan una de les columnes es va fracturar pel pes excessiu». En canvi, com a resposta a les al·legacions de la defensa, que sostenia que els germans estaven saltant sobre les hamaques abans que les columnes cedissin, indica que cap de les diligències ho ha pogut acreditar. En tot cas matisa que segons l'atestat va ser el germà petit l'únic que va saltar per baixar, i hauria sigut quan s'hauria fracturat la columna. «Això no impedeix que la conducta de l'acusada fos igualment imprudent, ja que no consta que hi hagués cap cartell ni avís sobre les normes d'utilització de les hamaques».

De fet, l'advocat que representa la família, Joaquim Torrecillas, va explicar a aquest diari que «les pericials han demostrat que les columnes on hi havia col·locades dues hamaques (a l'altra hamaca s'hi havia estirat la mare de la víctima) no estaven preparades per suportar pesos horitzontals». D'aquesta manera, la col·locació dels ganxos a la meitat dels pilars va tenir un resultat «equivalent a l'explosió d'una bomba».

Dos casos idèntics en pocs anys

Aquesta causa, que encara no té data de judici, té molta semblança a la notícia recent d'un home que va morir quan un pilar d'un cobert li va caure al damunt. Estava estirat en una hamaca d'una masia rural de Sant Miquel de Campmajor, quan el pilar va trencar-se i li va caure a sobre. La víctima mortal tenia 43 anys i havia llogat aquesta masia rural de Sant Miquel de Campmajor per passar uns dies de vacances amb la seva família.

«Hi ha un buit legal molt gros que posa la vida de les persones en perill», va assegurar l'advocat. «Almenys dues persones han mort per aquesta causa, i volem evitar que n'hi hagi més», va subratllar.

Per això, la família de la víctima de Blanes insta a les administracions que regulin la instal·lació d'hamaques en establiments turístics, per tal que sigui necessària l'autorització d'un tècnic abans de poder-ne col·locar cap.