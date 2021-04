Comença la construcció d'una rotonda a l'encreuament de Riells

Territori començarà dilluns vinent les obres per construir una rotonda a l'encreuament de la C-35 amb la GI-552 a Riells i Viabrea. Els treballs suposen una inversió de prop d'1,2 milions d'euros i duraran uns deu mesos. En paral·lel a la rotonda per canalitzar el trànsit i millorar la seguretat d'aquest encreuament, l'obra també millorarà l'accessibilitat al pas inferior per a vianants que connecta la C-35 amb el nucli de la Batllòria, dins el terme de Sant Celoni. L'Ajuntament de Riells i Viabrea agraeix que la Generalitat hagi desencallat una obra que portava pendent «dotze anys». Assegura que dignificarà l'entrada al poble i evitarà «accidents i atropellaments» com els que, malauradament, hi ha hagut.

El nus actual entre la C-35 i la Gi-552 (la carretera entre Riells i Breda) el forma un encreuament en forma de T, amb un carril central per als girs a l'esquerra. A més, aquest punt de la C-35 també es troba molt a prop de l'accés al nucli de la Batllòria i a una benzinera. Segons explica el Departament de Territori, la intensitat de trànsit en aquest tram és de més de 20.000 vehicles diaris. A més, la zona està força urbanitzada, «de manera que en aquest entorn hi conflueixen trànsits més locals amb els de circulació de més llarg recorregut».

Les obres que començaran dilluns permetran substituir la intersecció actual per una rotonda, que tindrà 42 metres de diàmetre exterior. Els treballs s'allargaran durant uns deu mesos. L'obra també inclou l'adaptació del pas inferior per a vianants que dona accés a la Batllòria (dins el terme municipal de Sant Celoni). Aquest pas es troba a uns 150 metres de distància de l'encreuament. Ara s'adaptarà per a persones amb mobilitat reduïda (mitjançant la construcció de rampes d'accés). Des de l'Ajuntament de Riells han celebrat l'inici d'unes obres que porten dotze anys esperant.