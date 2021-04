Polèmica per la captura de coloms a Santa Coloma de Farners

La gàbia que captura part dels coloms que hi ha a Santa Coloma de Farners ha aixecat polèmica entre el sector animalista perquè consideren que genera «patiment» i «estrès» innecessari als ocells, tal com explica l'Elena, portaveu del PACMA a Girona. Es tracta d'una gàbia per capturar aquests ocells oferint-los aigua i pinso. Periòdicament, una empresa contractada per l'Ajuntament s'encarrega de transportar els animals que s'han quedat tancats a la gàbia fins a un camp i s'entreguen a falconers autoritzats. Des de l'Ajuntament s'han mostrat receptius a aplicar altres alternatives com ara el pinso anticonceptiu. La regidora de Salut, Gemma Coll, ha assegurat que valoraran les altres mesures «tranquil·lament» per saber «si és viable o no».Coll, especifica que l'empresa contractada per fer aquest servei «compleix amb la normativa» vigent i tots els treballadors «tenen una formació específica» per garantir el benestar dels animals. Per això Coll ha apuntat que l'empresa utilitza unes bosses especials que permeten la ventilació. Tot i així, la regidora ha avançat que «s'ha acordat que es buscarà un sistema millor», com ara traslladar-los en un transportí. De fet, la regidora ha apuntat que l'empresa no utilitzava aquest mètode perquè la gàbia està posada «en un punt difícil d'arribar» i l'ús del transportí podia suposar un perill pel treballador en pujar i baixar de les escales.

Des del PACMA insisteixen que entenen el problema de sobrepoblació de coloms, però que cal trobar una solució alternativa.