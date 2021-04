Territori licita el projecte per eixamplar i millorar un tram de la GI-555 a Sils

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació del projecte per eixamplar i millorar un tram de la carretera Gi-555 a Sils, entre l'enllaç amb l'A2 i Vallcanera. El document ha de servir per definir les actuacions necessàries per eixamplar i ordenar els accessos de la carretera en un tram d'1,3 quilòmetres, i que compta amb una inversió estimada en prop de 2,9 MEUR. El Departament licita la redacció del projecte per un import de 121.000 euros i té un termini de nou mesos d'execució. El projecte preveu eixamplar la carretera dels sis metres que té actualment fins als deu metres, amb una calçada formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 cadascun.

A més, es preveu la construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes que anirà en paral·lel a l'actual pas sobre l'autopista AP-7. L'actuació també inclou actuacions pel que fa a obres de fàbrica, elements de drenatge, senyalització vertical i horitzontal, barreres de seguretat i visibilitat als trams d'avançament i accessos.

Es tracta d'una actuació que té com a objectiu millorar la funcionalitat i la seguretat en el trànsit a la carretera GI-555 entre Sils i Riudarenes i que es complementa amb un altre projecte similar que el Departament té en redacció, la millora del tram des de l'accés a Vallcanera fins a l'enllaç amb la C-63. Es tracta d'una obra que abastarà 1,5 quilòmetres i que compta amb una inversió d'uns 2,1 MEUR.

