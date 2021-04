Evacuat a través de la finestra d'un quart pis a Blanes

Un home de 79 anys precisa atenciò mèdica. Els serveis d'emergències van evacuar dijous al vespre un home de 79 anys per la finestra d'un quart pis de Blanes per ser atès mèdicament d'urgència. Policia Local de Blanes, Bombers i SEM van intervenir en l'actuació. L'home patia un possible aneurisma pulmonar amb pronòstic greu. La policia va haver de tallar un dels principals vials d'entrada perquè els Bombers poguessin ubicar amb seguretat el vehicle amb l'autoescala. La víctima viu al quart pis d'un edifici sense ascensor de Blanes i per aquest motiu, es va requerir la presència de Bombers perquè evacuessin l'home per la finestra de casa seva amb l'ajut de l'escala. La ubicació de l'edifici i les característiques del carrer on es trobava a més va obligar a la Policia Local a tallar la circulació. Un cop va ser evacuat del seu domicili, una ambulància medicalitzada del SEM el va traslladar directament a l'hospital Josep Trueta de Girona.