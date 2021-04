Blanes aspira a obtenir les Quatre Flors d'Honor

Un any més Blanes es presenta al moviment de les Viles Florides, en el qual la ciutat ja compta amb les Tres Flors d'Honor i ara es fixen com a objectiu aconseguir les preuades Quatre Flors d'Honor. Aquest dimecres van visitar Blanes els representants del jurat que decidirà quin guardó s'atorga a la vila, en una puntuació que va des d'una fins a un màxim de cinc Flors d'Honor.

A Blanes hi ha prop de 360.000 metres quadrats de zones verdes on hi ha representades més de 400 espècies de plantes i més de 60.000 individus, dels quals els arbres i els arbusts representen prop del 75% de les espècies. A més, el municipi compta amb grans espais com el Jardí Botànic Marimurtra i la Desembocadura de la Tordera, un espai «redescobert amb un esclat de fauna i flora». Tot i això, el consistori també vol destacar els petits racons, carrers i carrerons, rotondes i parterres repartits arreu de la vila.

El moviment Viles Florides

Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d'espais verds urbans i enjardinats. En aquest sentit, fa un reconeixement al recorregut i accions que duen a terme els municipis que participen en la competició en la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació ciutadana, l'educació ambiental i la creació d'un entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants.

Després de la visita, l'Ajuntament de Blanes lliurarà un dossier que recull el més atractiu del municipi que doni suport a la petició d'obtenir el nombre més gran possible de «Flors d'Honor». El veredicte es farà públic després de l'estiu, entre els mesos de setembre i octubre, coincidint amb la Gala d'entrega dels guardons de les Viles Florides.