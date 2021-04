Blanes instal·larà lectors de matrícules a les càmeres interiors

L'Ajuntament de Blanes instal·larà lectors de matrícules a les càmeres del centre de la ciutat. Actualment, a la capital de la Selva Marítima hi ha 37 dispositius, però només deu –els que controlen el perímetre de la localitat- disposen d'aquesta tecnologia. Ara, el consistori vol començar a incorporar els lectors de matrícula a les que hi ha al centre. L'objectiu, explica l'alcalde, Àngel Canosa, és millorar la seguretat i poder fer més fàcil la feina de la policia quan, per exemple, entra un cotxe en què els seus ocupants són sospitosos d'haver comès algun delicte. Canosa, però, assenyala que una altra funció de les càmeres serà recollir més dades de mobilitat que serviran per millorar, entre altres coses, la gestió de l'aparcament.

En aquest sentit, el batlle recorda que la ciutat és «la porta d'entrada» a la Costa Brava i que rep una gran quantitat de visitants, especialment a l'estiu. A més, la pandèmia ha fet que sigui «molt important» poder saber l'afluència de persones que s'acosten a la localitat. I és que, seguretat a banda, el lector de matrícules de les càmeres permetrà saber els «hàbits de consum» de les persones que es mouen per dins de Blanes. Això, assenyala Canosa, és una eina important que tindrà l'Ajuntament per gestionar millor l'aparcament. «Podrem detectar quanta estona triga la gent en estacionar el cotxe o quines són les zones amb més demanda», diu Canosa. Des de la Policia Local assenyalen que els lectors de matrícules suposen un «gran ajut» per poder millorar la seguretat també a dins del poble. La tecnologia que incorporen fa que l'aparell funcioni autònom.