Breda incorpora un sistema per millorar la comunicació amb els veïns

L'Ajuntament de Breda integra una nova eina tecnològica amb l'objectiu de facilitar la comunicació amb la ciutadania i oferir un recurs per poder proposar iniciatives i publicar esdeveniments per part de tothom. Es tracta d'«eAgora», una aplicació mòbil gratuïta que té per objectiu ajudar a avançar cap a un model de municipi més participatiu, compromès i sostenible. Concretament es tracta d'una xarxa social en què, en lloc de seguir persones, es segueixen canals temàtics. També facilita la recerca de qualsevol tipus d'acte al municipi a través del seu calendari; així com reportar incidències de la via pública i rebre informació directa de l'Ajuntament. En un futur, l'aplicació inclourà altres funcionalitats relacionades amb l'administració electrònica i les smart cities.