Un jove veí de Caldes de Malavella mor ofegat al pantà de Can Llop

El pantà de Can Llop de Caldes, on es va produir l'ofegament, fotografiat ahir a la tarda. david aparicio

Un jove veí de Caldes de Malavella va morir ahir ofegat al pantà de Can Llop, una de les basses que hi ha al terme municipal de Caldes de Malavella. Els serveis d'emergència van intentar sense èxit reanimar-lo després que el seu cos fos recuperat a uns dos metres de fondària.

L'accident va passar al voltant de dos quarts de dues de la tarda d'ahir. Pocs minuts més tard els Bombers de la Generalitat van ser alertats que una persona s'estava ofegant en aquest pantà de Caldes de Malavella. En el moment dels fets, segons sembla, el jove es trobava a la zona de Can Llop amb un grup d'amics.

Recerca del cos

Quan van arribar els primers efectius dels Bombers van iniciar les tasques de recerca del jove, seguint les indicacions de la resta de membres del grup.

Una hora més tard de l'avís, poc després de dos quarts de tres de la tarda, va ser possible localitzar el cos dels jove, que es trobava a uns tres metres de distància de la riba i en un punt on hi ha uns dos metres de fondària. Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van iniciar les maniobres per reanimar-lo però no ho van aconseguir, i finalment es va confirmar la seva mort.

Per a la incidència es van activar els grups especialistes dels GRAE (Grup d'Actuacions Especials) amb la unitat subaquàtica, per terra i aire amb l'helicòpter, la unitat de muntanya i tres dotacions de suport. També es van desplaçar a la zona tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques i equips de suport psicològic del SEM, patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local de Caldes.

Suspesos els actes de la festa

L'Ajuntament, amb motiu de la mort del jove de la població, va decidir anul·lar tots els actes del cap de setmana inclosos dins la Festa de la Malavella. I va expressar a través de les xarxes socials el «condol i escalf» a la família i amics de la víctima.

El pantà de Can Llop és una de les basses que hi ha a la població, un espai natural de fàcil accés a tocar el veïnat de les Mateues.