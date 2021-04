Mor un motorista en un xoc frontal amb un totterreny a la C-63 a Sils

Un motorista ha mort aquest diumenge a la tarda en un xoc frontal amb un tot terreny a la C-63 a Sils (Selva), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 16.13 hores al quilòmetre 14 de la C-63, entre Vidreres i Sils. Els dos ocupants del 4x4 han resultat il·lesos.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un totterreny i una motocicleta. A conseqüència del xoc, ha mort el conductor de la moto. Es tracta d'un home, X.J.C., de 51 anys i veí de Vidreres. En canvi, els dos ocupants de l'altre vehicle han resultat il·lesos.

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El sinistre ha obligat a tallar la via en ambdós sentits i s'han fet desviaments a la zona. Amb aquesta víctima, són 27 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.