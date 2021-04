Neteja dels dipòsits d'aigua potable d'Anglès

L'Ajuntament d'Anglès ha realitzat una neteja dels dipòsits municipals d'aigua potable del municipi. Aquestes tasques, realitzades per per Aqualia, estan incloses en el Pla Anual de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d'Aigua que abasteixen al municipi, que formen part del Pla d'Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d'Aigües. Durant els mesos de febrer i març ja s'han netejat i desinfectat els dos dipòsits generals d'Anglès, de 500 m3 de capacitat cadascun, sense afectar al subministrament d'aigua a la població. Segons assegura el consistori, la realització d'aquests treballs és important per assegurar la qualitat de l'aigua emmagatzemada en aquests, la qual posteriorment és distribuïda a tota la població.