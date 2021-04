Tossa inicia les obres de construcció d'un dipòsit d'aigua regenerada

L'Ajuntament de Tossa ha iniciat les obres de construcció d'un nou dipòsit d'aigua regenerada. Actualment el municipi compta amb una xarxa d'aigua regenerada de més de cinc quilòmetres de longitud que dóna subministrament a diferents usos municipals. La xarxa actual es conforma a partir del bombament amb grup de pressió existent situat al costat del tractament terciari de la depuradora. Aquest bombament s'engega cada vegada que es requereix utilitzar aigua. Ara, s'han iniciat les obres per tal de millorar aquesta xarxa instal·lant un dipòsit regulador, en altura, de 300 m3, per tal que la xarxa de distribució municipal pugui funcionar per gravetat. El dipòsit, que ha costat uns 250.000 euros, s'instal·larà a la zona del Mas Font.

Aquestes noves instal·lacions permetran una gran millora en l'aprofitament de les aigües regenerades a la depuradora del municipi i una millora en el sistema de reg local, i possibilita continuar apostant per l'aigua regenerada com a recurs per a usos urbans no potables, millorant i ampliant els serveis. El regidor de Medi Ambient, Ramon Gascons, conclou que «de ben segur ajuda a la millora de l'ús de l'aigua i ens converteix en una vila pionera en la gestió d'aigua regenerada».