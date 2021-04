Demanen 34 anys de presó per a l'home que va matar la dona a Blanes el 2018

El presumpte assassí que el 6 d'abril de 2018 va matar a ganivetades la seva dona a Blanes serà jutjat per un jurat popular el pròxim maig. La Fiscalia li demana 34 anys de presó per assassinat i per un delicte de lesions físiques per les seqüeles que han patit els tres fills, que eren al mateix habitatge el dia dels fets.

Es tracta d'un cas de violència de gènere que va sacsejar el municipi per la brutalitat del crim. L'últim assassinat masclista havia tingut lloc el 2014, i després d'aquest se'n van produir dos més durant el 2020, un a Lloret de Mar i l'altre a l'Escala. En aquest últim cas l'agressor va suïcidar-se i va deixar diversos manuscrits en què admetia el crim. En el cas de Lloret, l'home va entregar-se a la policia.

L'Ajuntament de Blanes va decretar tres dies de dol oficial, i més de 400 persones van sortir al carrer per fer un minut de silenci i condemnar l'assassinat masclista.

La tesi de la Fiscalia apunta que l'acusat va matar la dona «per demostrar la seva dominació cap a ella», ja que la víctima tenia intenció de separar-se. Segons aquesta versió, el processat «no va acceptar la decisió de separar-se que havia planejat la dona dies abans per tal de tenir una vida pròpia amb els fills menors lluny d'ell», subscriu. A més, l'acusació també afegeix que el processat se sentia molt frustrat perquè mentre la dona treballava i gaudia d'un ascens laboral ell tenia inestabilitat laboral. Això hauria generat un «il·lícit ànim de superioritat cap a ella» que va fer incrementar la seva actitud possessiva i de desconfiança quan la víctima li va anunciar la seva intenció de separar-se. Els dies anteriors al crim, sosté que va mostrar una actitud intimidatòria i atemoridora.

L'acusació situa el relat dels fets a dos quarts de sis del matí. Cap a aquesta hora, l'acusat va anar a la cuina aprofitant l'obscuritat nocturna i «amb la intenció de matar la seva esposa», que dormia al llit matrimonial.

L'acusat va agafar un ganivet «de grans dimensions» i va tornar al dormitori, on va clavar l'arma blanca «reiteradament i fins a 23 ganivetades a diverses zones vitals de la víctima», com el coll i el tòrax. Tot plegat, sense que la dona tingués cap opció de defensar-se.

Després de l'atac mortal, els fills de 10 i 17 anys haurien entrat a l'habitació per veure com el seu pare encara duia el ganivet a les mans. La víctima va intentar demanar ajuda fugint de l'habitació. La gravetat de les ferides, però, va provocar que morís mentre era traslladada a l'hospital en ambulància.

L'acusat també va haver de ser ingressat, ja que va apunyalar-se a l'estómac després de ferir de mort la víctima. El fill petit també va rebre talls a les mans mentre intentava impedir que s'autolesionés.

En presó provisional

La comitiva judicial li va prendre declaració des de l'habitació de l'hospital, però el detingut es va acollir al seu dret a no declarar. El Jutjat d'instrucció 5 de Blanes, especialitzat en violència sobre la dona, va ordenar el seu ingrés a presó provisional i sense fiança, on encara roman a l'espera que tingui lloc el judici. Serà un jurat popular qui s'encarregarà de jutjar el cas d'assassinat.

El fiscal del cas, Enrique Barata, demana 24 anys de presó per assassinat i 10 anys més per les lesions psíquiques provocades als seus fills. Assegura que el cas els ha provocat una síndrome d'estrès posttraumàtic greu i que segueixen necessitant ajuda psicològica per tractar les seqüeles.

A més, també sol·licita que se li retiri la pàtria potestat a l'acusat, i que també s'imposi una prohibició d'acostament i de comunicació amb els fills.