Lloret treballa en el seu pla de sostenibilitat turística

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de Lloret Turisme, ha posat en marxa aquest 2021 un projecte estratègic per a la destinació amb l'objectiu de desenvolupar el Pla de sostenibilitat turístic de Lloret de Mar, una guia que, segons el consistori, permetrà integrar la sostenibilitat a l'acció estratègica municipal durant els propers quatre anys. El descriuen com un projecte «pioner, transversal, interdisciplinari i integrador que contempla tots els agents de la cadena de valor de Lloret de Mar com a destinació turística i que enllaça amb iniciatives anteriors», com són el Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Lloret de Mar de 2009 o amb la incorporació de Lloret al projecte de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) el 2015.

Per tal d'elaborar-lo, durant els darrers mesos s'ha dut a terme una diagnosi de la situació actual de la destinació utilitzant una sèrie de requisits i indicadors que integren els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i que marcaran l'estratègia en sostenibilitat de qualsevol destinació turística els propers anys. Un cop finalitzada aquesta primera fase d'anàlisi, dilluns passat es va iniciar una segona etapa del projecte per compartir i debatre amb diferents grups d'interès de Lloret de Mar les necessitats i possibles accions que es poden implementar al municipi en termes de sostenibilitat per incorporar-les al Pla d'accions en turisme sostenible de Lloret de Mar 2021-2024.

Tanmateix, durant les properes setmanes tindran lloc diferents sessions de treball participatives amb gremis i associacions professionals, partits polítics, associacions veïnals, sindicats, empresaris, ciutadans i tècnics municipals per definir conjuntament les línies estratègiques que ha de seguir la destinació en termes de sostenibilitat i les accions prioritàries que cal dur a terme en els propers quatre anys.