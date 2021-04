La policia busca un adolescent de 14 anys desaparegut des de fa una setmana Blanes.



Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a través de les seves xarxes socials per localitzar-lo.





L'Adam va desparèixer el 21 d'abril a Blanes (la Selva). Ajuda'ns a trobar-lo



El desaparegut es diui no se'n sap res des del dimecres 21 d'abril. Qual la seva família va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra de la localitat. Des de llavors se l'ha buscat però no se l'ha localitzat i per això, ara la policia demana ajuda per trobar-lo.En el moment de la seva desaparició, el noi duia. El jove fa un 1,82 metres d'altura, porta el cabell curt i negre i té els ulls marrons.