Els Mossos d'Esquadra han enxampat a Riudellots un conductor molt begut que portava un combinat preparat i una ampolla de whisky al seient del copilot.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona l'han denunciat penalment per conduir amb una taxa d'alcohol que triplicava la màxima permesa.

El xofer denunciat és un veí de Celrà de 48 anys i nacionalitat romanesa. L'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.

Els fets van passar ahir dimarts pels volts de dos quarts de sis de la tarda, quan els agents realitzaven un control de pas al quilòmetre 705 de la carretera A-2, a Riudellots de la Selva.

ElsMossos van aturar un vehicle i quan es van dirigir al conductor van detectar que tenia una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

A més, al seient del copilot portava una ampolla de whisky i un combinat al posagots preparat per beure.

En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0.79 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat, més del triple de la taxa màxima permesa. Per aquest motiu, se'l va denunciar penalment per conduir sota els efectes de l'alcohol i el vehicle va quedar immobilitzat.



Conduir amb un permís no vàlid

D'altra banda, també el van denunciar administrativament per conduir amb un permís no vàlid per no haver realitzat el curs de sensibilització i reeducació viària després d'una retirada de 8 mesos.

El conductor denunciat serà citat per comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners quan se'l requereixi.