Un lladre agredeix per l'esquena dos botiguers a Santa Coloma

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Santa Coloma de Farners han detingut un home per haver perpetrat almenys dos robatoris violents a botiguers de la ciutat. En tots els casos, abordava els comerciants per l'esquena just després de tancar el negoci. El cas més recent és el d'un joier a qui va robar diners i joies. L'altre cas de què l'acusen és d'estabornir un estanquer al passatge Joan Miró -situat a darrere la biblioteca i que és molt fosc-, el dilluns de la setmana passada, després que ingressés la recaptació a un caixer.

El detingut és un home de 21 anys, de nacionalitat gambiana i veí de la mateixa població, i de moment se l'acusa de ser el presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació. El cas es manté obert i no es descarta que pugui estar al darrere de dos assalts més.

Des de principis de mes hi ha hagut quatre assalts similars a la ciutat, tres dels quals amb comerciants com a víctimes i l'altre, a una veïna de la població. Tots els fets han tingut lloc al passatge Joan Miró o en zones pròximes.

El primer dels fets va tenir lloc cap a les nou del vespre del dilluns de la setmana passada, 19 d'abril. Els Mossos van rebre l'avís i, en aquest cas, el lladre va assaltar l'estanquer per l'esquena mentre tornava a casa seva al passatge Joan Miró. Segons la víctima, un home el va agredir amb un fort cop a l'esquena que el va deixar estabornit, moment que va aprofitar per continuar-lo colpejant i, tot seguit, registrar la bossa que portava. L'home va ser traslladat en ambulància a l'hospital amb diverses ferides a l'esquena, els braços i la cara. En aquest cas, el va colpejar amb duresa però ja després d'haver ingressat els diners al caixer i, per tant, el lladre no es va poder emportar res.

El segon robatori de què s'acusa el lladre va tenir lloc aquest dilluns i en la mateixa franja horària. En aquest cas la Policia Local de Santa Coloma de Farners va rebre l'avís d'un home demanant auxili al carrer Sant Dalmau. Quan els agents van arribar van auxiliar el joier de 68 anys, que presentava ferides per tot el cap.

L'home va manifestar als agents que un noi jove el va empentar per l'esquena i el va tirar a terra. La víctima es va resistir i el lladre el va arrossegar fins al carrer Anselm Clavé i des de la zona del passatge Joan Miró, on li va donar puntades de peu al cap fins que va deixar anar la seva bossa. En aquest cas el lladre es va emportar 250 euros i uns sobres amb joies.

La investigació en la qual han participat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Santa Coloma va avançar amb rapidesa i ahir es va detenir el presumpte autor dels dos robatoris. El detingut passarà pròximament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

Investigació oberta

Tot i la detenció, la policia encara té el cas obert perquè podria ser responsable de dos altres robatoris violents que hi ha hagut a Santa Coloma les darreres setmanes. El d'un comerciant que té un celler a la població i també el d'una veïna a qui se li van emportar una joia.

En el cas del celler, situat al carrer Moragas, el robatori es va produir quan va anar a buscar el seu vehicle a un pàrquing. En aquest cas, un grup de lladres li van robar diners. Anaven encaputxats.

Pel que fa a la ciutadana agredida, també es va produir el robatori amb violència aquest mateix mes, com la resta. En el seu cas, però, no està tan clar que pugui apuntar a la mateixa autoria pel modus operandi. Tot i això, el qeè sí que coincideix és la zona on es va perpetrar: li van realitzar una estrebada mentre circulava pel passatge de Joan Miró. Durant l'assalt li van sostreure joies.