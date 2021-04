Agents de la Policia Nacional de Lloret es concentren per exigir que els vacunin

Diversos agents de la Policia Nacional de la comissaria de Lloret de Mar (la Selva) s'han concentrat aquest dijous al matí per exigir a la Generalitat que els administri la vacuna contra la covid-19. Consideren que el Govern els ha discriminat respecte altres cossos policials com ara els Mossos d'Esquadra o les policies locals i per això reclamen "igualtat". La portaveu de l'Agrupació Reformista de Policies, Tomasa Granada, també ha carregat contra el Ministeri d'Interior perquè "no s'han pres mesures" per resoldre la diferència de vacunació entre cossos de seguretat. A més, Granada ha acusat el Govern de "crear odi" davant de la ciutadania i "posar-la en contra" dels cossos de seguretat que depenen de l'Estat.

Només un dels gairebé 25 agents de la Policia Nacional que hi ha a la comissaria de Lloret de Mar està vacunat, segons ha informat l'Agrupació Reformista de Policies. Segons la seva portaveu, Tomasa Granada, aquest ha estat vacunat perquè té més de 60 anys i, per tant, li toca rebre la vacuna per franja d'edat i no tant per treballar en el cos policial.

Aquesta xifra contrasta amb el 70% d'agents que hi ha vacunats a la resta de l'Estat, segons informa Tomasa Granada. A més, Granada ha recordat que altres policies dels Mossos d'Esquadra i de cossos locals també estan vacunats i per això creu que aquesta estratègia és "discriminatòria" i ha reclamat "igualtat" entre cossos de seguretat.

Segons Granada, es tracta "d'un tema polític" i lamenta que utilitzin els agents de la policia per aquestes finalitats i més amb un tema tan delicat com és la vacunació. "Tenim el mateix dret, ens dediquem a la seguretat ciutadana", ha reafirmat la portaveu de l'Agrupació Reformista de Policies.

Per altra banda, Tomasa Granada ha carregat contra el Ministeri d'Interior i Fernando Grande Marlaska per no haver actuat. "No s'han pres mesures", ha recordat la portaveu, "ha estat el TSJC qui ha actuat". Granada creu que "no es pot permetre" la inacció del Ministeri d'Interior amb els retards de vacunació dels agents espanyols.

Sobre els retards, Tomasa Granada és conscient de la paralització de la vacunació amb AstraZeneca, però creu que aquesta no és una excusa suficient per justificar els retards. "Que s'ha paralitzat la vacunació d'AstraZeneca? Doncs que ens en posin una altra", ha afegit l'agent policial.

No volen ser "la moneda de canvi"

El retard en la vacunació d'agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya té una explicació molt clara per Tomasa Granada i és polític. Per això creu que és una decisió "discriminatòria". "No pot ser que portem dos mesos a l'espera que se'ls il·lumini la ment i decideixen com ens vacunen", ha lamentat la portaveu policial.

Granada ha assegurar que tenen "por" pels riscos que assumeixen cada dia a la comissaria de Lloret de Mar. La policia ha recordat que "es poden atendre 200 persones al dia" i això exposa als agents a molts riscos de contagiar-se per coronavirus i ser transmissors a altres ciutadans i també a les seves famílies.

Per això no volen ser "la moneda de canvi" entre els governs català i espanyol per qüestions polítiques i exigeixen que se'ls vacuni com abans millor. A més, Granada ha afirmat que les declaracions del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, sobre la paralització de la vacunació a majors de 70 anys són "mentida". La policia ha recordat que els agents de la CNP i la Guàrdia Civil a Catalunya suposarien "un 0,07%" de la població i no creu que això impliqui canvis en la campanya global de vacunació.

Per això titlla Argimon de "crear odi" a la ciutadania envers dels cossos espanyols i "posar-la en contra" seva. Sobre aquest aspecte, Tomasa Granada creu que és un fet greu ja que "estem aquí per la ciutadania" i no es pot posar-la en contra.

En aquest sentit, la portaveu policial apunta que el Govern administri els vaccins als agents al mateix temps que avança amb les franges d'edat prioritàries. "Han arribat moltes vacunes, el que han de fer és començar a vacunar en massa", ha reblat la portaveu de l'Agrupació Reformista de Policies.