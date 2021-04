Llagostera deixarà d'ingressar 13.000 euros per la taxa de terrasses

L'Ajuntament de Llagostera (Gironès) ingressarà uns 13.000 euros menys aquest 2021 després que el consistori hagi decidit condonar la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires dels bars i restaurants del municipi. El plenari ho ha aprovat aquest dimecres al vespre per unanimitat, després que el govern local ho acordés amb el gremi dels bars.

El regidor de Promoció Econòmica, Eduard Díaz, ha destacat que la mesura pretén "minimitzar els efectes ocasionats per les restriccions". Aquesta condonació se suma a les dues línies d'ajuda als establiments afectats per la crisi sanitària que ha engegat l'Ajuntament de Llagostera aquest any amb una dedicació de 50.000 euros.