Un alumne apunyala una professora a l'institut de Vidreres

Ensurt a Vidreres quan ahir al migdia un alumne de 4t d'ESO de l'institut del municipi va apunyalar una professora del centre amb un ganivet. L'estudiant de 15 anys, a qui li havien aplicat una sanció de cinc dies d'expulsió, va agredir la docent a l'interior de l'aula i li va provocar ferides superficials al coll.

La Policia Local de Vidreres va detenir l'alumne poc després al pati del recinte quan intentava fugir. Els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, que són els qui s'han fet càrrec de la investigació, preveuen posar avui el noi a disposició de la fiscalia de menors. Se l'acusa de temptativa d'homicidi. Fins a l'institut de Vidreres s'hi van desplaçar agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local, representants de l'Ajuntament, el delegat d'Educació a Girona i personal de suport psicològic, ja que l'agressió a la professora va tenir lloc dins d'una de les aules, en presència d'altres estudiants d'ESO. L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, lamenta la situació i assegura que els Mossos estan al càrrec del cas per saber per què ha succeït.



{C}

Segons Fonts d'Educació, el pronòstic de la docent de l'IES Vidreres és favorable. A causa de les ferides provocades en clavar-li el ganivet al coll, aquesta va haver de ser atesa pel SEM dins el mateix recinte escolar i posteriorment va ser traslladada a l'hospital Trueta.



Expulsió de cinc dies

Segons indiquen fonts del Departament d'Educació a ACN, el jove estava complint una sanció per mal comportament i se l'havia expulsat del centre durant cinc dies -que poden no ser correlatius i es decideixen per criteri pedagògic. Aquesta setmana l'estudiant ja havia complert tres dels dies d'expulsió que li pertocaven i ahir podia assistir a les classes. Educació avança que a l'estudiant se li aplicarà el corresponent tractament disciplinari, que ho tipifica com una falta «molt greu». En ser menor de 16 anys, l'alumne haurà de continuar escolaritzat. Això sí, les mateixes fonts precisen que no ha de ser forçosament en aquest institut ni tampoc en un centre ordinari.