Quatre mesos en règim tancat per al menor que va apunyalar una professora a Vidreres

El jutjat de menors de Girona ha decretat l'internament en règim tancat durant un període inicial de quatre mesos per a l'estudiant de 15 anys que va apunyalar una professora de l'institut de Vidreres.

El detingut ha passat aquest divendres a disposició de la fiscalia de menors, que ha sol·licitat la mesura cautelar. L'expedient està obert per intent d'homicidi. L'agressió va tenir lloc dijous cap a la una de la tarda quan el menor va atacar la professora amb un ganivet. Segons fonts properes al cas, la docent va resultar ferida al cap i al coll però també la va intentar agredir a la zona de l'abdomen. La Policia Local va detenir l'estudiant al pati del centre després de l'agressió.

L'alumne ha passat aquest divendres a disposició de la fiscalia de menors que, després de prendre-li declaració, ha sol·licitat mesures cautelars tenint en compte la gravetat dels fets. Aleshores, han fet la compareixença i el jutjat de menors ha decretat l'internament durant un període inicial de quatre mesos. L'expedient està obert per intent d'homicidi.

L'agressió va tenir lloc dijous cap a la una de la tarda en una aula de l'IES Vidreres quan l'estudiant va atacar la docent amb un ganivet. La professora va patir ferides al coll i al cap però, segons les mateixes fonts, també la va intentar agredir a la zona de l'abdomen. A la docent la van traslladar a l'hospital Trueta de Girona. Segons informa el Departament d'Educació, la professora continua ingressada en situació estable i pronòstic reservat. Segons fonts properes al cas, evoluciona favorablement tot i el risc que va representar l'agressió al coll.

L'alumne, que té 15 anys i estudia 4t d'ESO, estava complint una sanció per mal comportament. Segons fonts del Departament d'Educació, s'havia decidit expulsar-lo del centre durant cinc dies.

La normativa, però, permet que no siguin correlatius i que es decideixin per criteri pedagògic. Aquesta setmana, l'estudiant ja havia complert tres dels dies d'expulsió (de dilluns a dimecres). I els altres dos, els havia de complir la setmana vinent. Per tant, dijous podia assistir a les classes.

L'adolescent va agredir la professora dins d'una aula, en presència d'altres estudiants. La Policia Local de Vidreres el va poder detenir al pati mateix de l'IES, poc després de l'agressió. Els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners es van fer càrrec de la investigació, oberta per temptativa d'homicidi.

Fins a l'institut de Vidreres s'hi van desplaçat agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local, representants de l'Ajuntament, el delegat d'Educació a Girona i personal de suport psicològic.

Segons la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors, el temps màxim de la mesura d'internament és de sis mesos, que es pot prorrogar a instància de la fiscalia, mentre es tramita l'expedient abans de dictar sentència. L'internament en règim tancat implica que el menor resideixi en un centre, on hi desenvolupa les activitat formatives, educatives, laborals i d'oci.