Blanes adapta a la covid-19 les pràctiques de Mobilitat Segura

La Policia Local de Blanes ha adaptat a la covid-19 les pràctiques de Mobilitat Segura a 500 escolars de Blanes. Després que els mesos anteriors ja s'hagin impartit les classes teòriques als respectius centres escolars, ara ha començat la part pràctica. Fins ara s'havia estat fent en un circuit habilitat permanent situat al costat de l'Estació de Tren, amb tota la senyalització horitzontal i vertical, barreres de seguretat i elements que contribueixen a donar-li més veracitat. Tot i això degut a les mesures de contenció del virus s'ha hagut d'adaptar l'activitat. D'aquesta manera l'equip de la Policia Local ha adaptat el circuit de pràctiques a l'espai de l'escola. En alguns casos, per motius logístics, no s'habilita al pati de jocs, sinó a un espai proper, com ha estat per exemple amb l'Escola Sa Forcanera i l'Escola Joaquim Ruyra, on s'ha optat per anar a sengles places públiques properes. Per dur a terme aquestes adaptacions també han comptat amb la col·laboració dels Serveis Municipals.