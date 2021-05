Internen quatre mesos el menor que va apunyalar una professora a Vidreres

L'alumne de l'institut de Vidreres que dijous va apunyalar una professora serà internat en règim tancat durant un període inicial de quatre mesos, segons va decretar ahir el jutjat de menors de Girona. El detingut va passar divendres a disposició de la Fiscalia de menors per la suposada agressió greu a la docent. Després de prendre declaració al nen i a causa de la gravetat dels fets es va sol·licitar mesures cautelars. L'expedient resta obert per intent d'homicidi. Segons la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors, el temps màxim de la mesura d'internament és de sis mesos, que es pot prorrogar a instància de la Fiscalia. L'internament en règim tancat implica que el menor resideixi en un centre, on hi desenvoluparà les activitats formatives, educatives, laborals i d'oci.

Els fets van succeir el dijous al migdia, quan un alumne de 15 anys i que cursava 4t d'ESO a l'institut de Vidreres va atacar una professora amb un ganivet. Segons explica ACN, la docent va resultar ferida al cap i al coll, però el menor també va intentar agredir-la a la zona de l'abdomen.





L'agressor va ser detingut per la Policia Local al pati del recinte escolar just després dels fets, quan volia fugir del centre. La dona va ser atesa en primer lloc al recinte escolar pel SEM i després va ser traslladada a l'hospital Trueta de Girona, on segueix ingressada, segons les mateixes fonts, en evolució favorable, tot i el risc que va presentar l'agressió el coll. Fins a l'institut de Vidreres s'hi van desplaçar agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local, representants de l'Ajuntament, el delegat d'Educació a Girona i personal de suport psicològic, ja que l'agressió es va produir dins d'una aula, en presència d'altres alumnes de 4t d'ESO.

L'estudiant de l'IES Vidreres estava complint una sanció per mal comportament durant aquesta setmana i la setmana vinent. Segons van explicar dijous fonts d'Educació, el centre educatiu havia decidit expulsar-lo durant cinc dies, que segons marca la normativa no fa falta que siguin correlatius i es decideixen per criteri pedagògic. Concretament aquesta setmana el menor ja havia complert tres dels dies d'expulsió -del dilluns al dimecres-, i només n'hi quedaven dos més que havia de complir la setmana que ve. Justament dijous era el primer dia que acudia a l'institut després que fos expulsat.

Un accident que no van passar per alt els sindicats educatius. Professors de Secundària (ASPEC·SPS) va assegurar que les agressions a docents, com la que es va viure el dijous a Vidreres o la mort del professor lleidatà Abel Martínez, «no són casos aïllats» sinó la «punta de l'iceberg». En un comunicat, el sindicat va afirmar que les agressions «no són quelcom estrany» a molts instituts i que degut «al fictici i idíl·lic sistema educatiu que les autoritats han decretat» molts docents no denuncien per no ser estigmatitzats. ASPEC culpa a la direcció dels centres i a la inspecció educativa per «mirar sovint cap a un altre costat» i afegeixen que molts professors no denuncien «per la por a tenir problemes posteriors». Tanmateix el sindicat demana a Educació que assumeixin la consideració dels docents com autoritat pública i que s'apliqui «tot el rigor de la llei», incloent-hi les responsabilitats subsidiàries dels pares o tutors dels menors d'edat.

De la mateixa manera, el sindicat USTEC va lamentar ahir l'agressió de la professora i va voler fer arribar a través d'un comunicat el total suport a l'agredida, al claustre i a la comunitat educativa del centre. A més, van assegurar que vetllaran perquè el Departament d'Educació presti a la víctima, l'alumnat, a professorat i a les famílies «tot el suport educatiu, psicològic, administratiu i legal». El sindicat també va demanar als mitjans que no posin el focus sobre el centre per evitar així «qualsevol temptació de sensacionalisme».